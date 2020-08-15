В России обнаружено более 5 тысяч больных коронавирусом за сутки

В России практически не снижается ежесуточное число заболевших коронавирусом. По данным федерального оперштаба, за сутки в стране выявили более 5 тысяч зараженных.

Всего по стране было зафиксировано 917 884 случаев заражения, из которых 5 061 – за сутки. За это же время выздоровели 917 884 человек, среди которых более 6 тысяч выписанных за сутки. Жертвами коронавируса стали 15 617 человек с начала пандемии.