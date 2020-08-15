В поле Башкирии экстренно сел АН-2, вылетевший из Саратова в Чукотку

В Башкирии, прямо в поле, экстренно сел самолет АН-2. На место выехали сотрудники МЧС и другие экстренные службы.

По информации «Baza», в самолете находились двое абсолютно трезвых жителей Чукотки. Оказалось, что они на днях купили самолет в Саратове для того, чтобы перевозить людей на своей малой Родине, но решили сначала долететь.

Только что-то пошло не так, и мужчинам пришлось срочно совершить жесткую посадку в поле под Уфой. Известно, что никто не пострадал. В главном управлении МЧС по Башкирии также сообщают, что погибших и пострадавших на месте происшествия нет.

На место направлены силы и средства МЧС России, наземная поисково-спасательная группа аэропорта «Уфа» и другие экстренные службы. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан организован оперативный штаб под руководством заместителя начальника Главного управления полковника внутренней службы Алексея Головко. Пресс-служба ГУ МЧС по РБ