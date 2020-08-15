В поле Башкирии экстренно сел АН-2, вылетевший из Саратова в Чукотку

В Башкирии, прямо в поле, экстренно сел самолет АН-2. На место выехали сотрудники МЧС и другие экстренные службы.
По информации «Baza», в самолете находились двое абсолютно трезвых жителей Чукотки. Оказалось, что они на днях купили самолет в Саратове для того, чтобы перевозить людей на своей малой Родине, но решили сначала долететь.
Только что-то пошло не так, и мужчинам пришлось срочно совершить жесткую посадку в поле под Уфой. Известно, что никто не пострадал. В главном управлении МЧС по Башкирии также сообщают, что погибших и пострадавших на месте происшествия нет.
Фото: ГУ МЧС по РбВидео: «Baza»