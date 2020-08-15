Участник флешмоба на Куштау рассказал о событиях около горы

Участник флешмоба на Куштау рассказал о событиях, которые прямо сейчас развернулись возе горы.

По словам Павла Лазарева, участника флешмоба, сегодня около 3 тысяч человек прибыли сегодня к шихану. Также он отметил, что сама гора останется, ведь работа будет вестись по «кариесному методу».

Что случилось? Да ничего особенного. Все эти ваххабисты, навальнисты, экстремисты только на вид были страшные, в своих инстаграмах. А когда нас тысячи 3 сюда пришло – разбежались как крысы с криками «мамочка». Сейчас, как и предписывают наши документы, приступили к освоению месторождения на горе Куштау. Местным жителям переживать нечего. Сама гора останется. Мы по кариесному методу аккуратно будем извлекать известняк. А вокруг люди смогут спокойно жить и отдыхать. А наше предприятие будет работать. И мне по-прежнему будет, чем кормить своих детей.

Павел Лазарев, участник флешмоба

БСК на сегодняшний день выплачивает до 18 миллиардов в год в бюджеты всех уровней. На предприятиях работает около 10 тысяч человек, еще несколько тысяч – заняты на тех предприятиях, которые взаимодействуют с БСК, что делает содовое производство градообразующим предприятием Стерлитамака и одним из ключевых промышленных предприятий Башкортостана.