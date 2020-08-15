Участник флешмоба на Куштау рассказал о событиях около горы

Участник флешмоба на Куштау рассказал о событиях, которые прямо сейчас развернулись возе горы.
По словам Павла Лазарева, участника флешмоба, сегодня около 3 тысяч человек прибыли сегодня к шихану. Также он отметил, что сама гора останется, ведь работа будет вестись по «кариесному методу».
БСК на сегодняшний день выплачивает до 18 миллиардов в год в бюджеты всех уровней. На предприятиях работает около 10 тысяч человек, еще несколько тысяч – заняты на тех предприятиях, которые взаимодействуют с БСК, что делает содовое производство градообразующим предприятием Стерлитамака и одним из ключевых промышленных предприятий Башкортостана.