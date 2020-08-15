Участник флешмоба на Куштау рассказал о событиях около горы

Что случилось? Да ничего особенного. Все эти ваххабисты, навальнисты, экстремисты только на вид были страшные, в своих инстаграмах. А когда нас тысячи 3 сюда пришло – разбежались как крысы с криками «мамочка». Сейчас, как и предписывают наши документы, приступили к освоению месторождения на горе Куштау. Местным жителям переживать нечего. Сама гора останется. Мы по кариесному методу аккуратно будем извлекать известняк. А вокруг люди смогут спокойно жить и отдыхать. А наше предприятие будет работать. И мне по-прежнему будет, чем кормить своих детей.

Павел Лазарев, участник флешмоба