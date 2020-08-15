Член ОП РБ: «Радий Хабиров видит и знает положение в республике»

Сегодня возле Куштау проходит флешмоб, в котором приняли участие жители региона, как выступающие против разработки шихана, так и поддерживающие такое решение. В числе участников – член Общественной палаты Башкирии, который отметил, что нынешняя власть способствует решению застарелых проблем.
Анвар Шангареев также подчеркнул, что Радий Хабиров – человек, работающий на благо республики. По мнению общественника, новый Глава пришел, чтобы развернуть республику к пути процветания. Возможно, не все так быстро, как нам хочется, отметил член ОП, но за это недолгое время республика двинулась вперед.