Сегодня возле Куштау проходит флешмоб, в котором приняли участие жители региона, как выступающие против разработки шихана, так и поддерживающие такое решение. В числе участников – член Общественной палаты Башкирии, который отметил, что нынешняя власть способствует решению застарелых проблем.

В предыдущие десятилетия наша республика потеряла темпы развития, 22 месяца назад Башкортостан возглавил молодой, энергичный, грамотный политик Радий Фаритович Хабиров. Его управленческие действия способствовали началу решения застарелых проблем. Радий Хабиров активно ездит по республике, видит и знает положение в ней. Результаты видны уже сегодня. Ремонтируются, строятся мосты, дороги, новый толчок развития получили районы и города республики, обновляются общественные территории.

Анвар Шангареев также подчеркнул, что Радий Хабиров – человек, работающий на благо республики. По мнению общественника, новый Глава пришел, чтобы развернуть республику к пути процветания. Возможно, не все так быстро, как нам хочется, отметил член ОП, но за это недолгое время республика двинулась вперед.