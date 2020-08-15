Лагерь активистов у Куштау закрыт

Сообщается, что сотрудники полиции провели беседу с собравшимися и разъяснили им, что не нужно делать из них "здодеев", и попросили присутствующих разойтись.

Собравшимся объяснили, что их действия являются незаконными, так как у БСК имеются все необходимые документы на геологоразведку и дальнейшую разработку шихана. Также активистам сообщили, что, если они не подчинятся стражам порядка и не освободят дорогу, то будут привлечены к ответственности за «Самоуправство».