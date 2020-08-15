«Мы за рабочие места»: в Башкирии прошел флешмоб в поддержку БСК

Свыше трех тысяч работников «Башкирской содовой компании» вышли на флешмоб в поддержку разработки горы Куштау. Они выступили с требованием обеспечить сырьем предприятие и дать возможность работать. Акция была несанкционированная – Правительство Башкортостана не выдало разрешение. Но это не остановило работников «БСК».
На предостережения сотрудников полиции, кажется, никто не обращает внимание. Шеренга работников «Башкирской содовой компании» – в несколько километров. В руках – транспаранты с требованием обеспечить работой, чтобы была возможность кормить семьи. В руках – российский триколор, как символ значимости для всей страны.
Рядом с работниками «Башкирской содовой компании» представители профсоюзов. Позицию поддерживают. Говорят о том, что Стерлитамак не должен умереть. Нельзя допустить безработицы, считают они.
«Провокаторы, прочь!», «Экстремисты, прочь!», - кричат надписи на плакатах. Свои эмоции участники еле сдерживают.
Здесь же за флешмобом наблюдали противники геологоразведочных работ на Куштау. Они указали на то, что акция несанкционированная, и ее участники понесут административное наказание.
БСК выразила благодарность всем жителям республики, которые вышли на флешмоб.
После флешмоба тысячи людей направились к подножию Куштау, где в это время работали сотрудники полиции, а также ограждалась территория для проведения геологоразведочных работ. Действия полностью поддержали сотрудники БСК, скандировавшие свое главное желание – «Сода будет жить».