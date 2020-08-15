«Мы за рабочие места»: в Башкирии прошел флешмоб в поддержку БСК

Свыше трех тысяч работников «Башкирской содовой компании» вышли на флешмоб в поддержку разработки горы Куштау. Они выступили с требованием обеспечить сырьем предприятие и дать возможность работать. Акция была несанкционированная – Правительство Башкортостана не выдало разрешение. Но это не остановило работников «БСК».

На предостережения сотрудников полиции, кажется, никто не обращает внимание. Шеренга работников «Башкирской содовой компании»  – в несколько километров. В руках – транспаранты с требованием обеспечить работой, чтобы была возможность кормить семьи. В руках – российский триколор, как символ значимости для всей страны.

Рядом с работниками «Башкирской содовой компании» представители профсоюзов. Позицию поддерживают. Говорят о том, что Стерлитамак не должен умереть. Нельзя допустить безработицы, считают они.

Мы солидарны с представителями БСК. Намерены отстаивать интересы членов профсоюзов. Мы за рабочие месте.

Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан

Это проблема, которая волнует нас много лет. С 200 годов этот вопрос не решался. И сейчас, когда документы готовы, можно начинать работы, сейчас встал вопрос, что некоторые элементы не дают этого делать. Я пришел выразить солидарность со своими бывшими коллегами, я сам отработал на «Соде» 25 лет. Чтобы нам дали гору в разработку, чтобы завод работал, чтобы город процветал и рос.

Тагир Гайткулов председатель объединения профсоюзов Г. Стерлитамака

«Провокаторы, прочь!», «Экстремисты, прочь!», - кричат надписи на плакатах. Свои эмоции участники еле сдерживают.

Здесь же за флешмобом наблюдали противники геологоразведочных работ на Куштау. Они указали на то, что акция несанкционированная, и ее участники понесут административное наказание.

Все материалы были зафиксированы. Люди все имеют обозначения, у всех на левом плече флаг.

Артур Батыршин, противник геологоразведки на Куштау

БСК выразила благодарность всем жителям республики, которые вышли на флешмоб.

Сегодня утром в Стерлитамаке около дома культуры "Сода" собралось несколько тысяч работников Башкирской содовой компании. Пришли с флагами России, с флагами БСК, с флагами рескома профсоюзов для того, чтобы отправиться на Куштау и выразить свою позицию по поводу тех беспорядков, по поводу всего того, что происходит около горы. И мы были приятно удивлены, придя на Куштау сегодня, увидев огромное количество граждан республики, которые приехали поддержать содовцев, поддержать нас

Рустем Басыров, заместитель генерального директора по организационной и кадровой политике АО «Башкирская содовая компания»

После флешмоба тысячи людей направились к подножию Куштау, где в это время работали сотрудники полиции, а также ограждалась территория для проведения геологоразведочных работ. Действия полностью поддержали сотрудники БСК, скандировавшие свое главное желание – «Сода будет жить».