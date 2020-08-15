«Мы за рабочие места»: в Башкирии прошел флешмоб в поддержку БСК

Это проблема, которая волнует нас много лет. С 200 годов этот вопрос не решался. И сейчас, когда документы готовы, можно начинать работы, сейчас встал вопрос, что некоторые элементы не дают этого делать. Я пришел выразить солидарность со своими бывшими коллегами, я сам отработал на «Соде» 25 лет. Чтобы нам дали гору в разработку, чтобы завод работал, чтобы город процветал и рос.

Тагир Гайткулов председатель объединения профсоюзов Г. Стерлитамака