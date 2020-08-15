В Уфе прошел вечер памяти Виктора Цоя

Сегодня исполнилось 30 лет со дня смерти музыканта.

Основатель и лидер рок-группы «Кино» погиб в автокатастрофе в возрасте 28 лет. Спустя 30 лет хиты Виктора Цоя помнят и любят. Зрители концерта, среди которых было много молодежи, подпевали столичным коллективам, наизусть повторяя почти все композиции. Некоторые песни прозвучали в новой аранжировке.