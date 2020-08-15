ФК «Уфа» одолел тульский «Арсенал»

Уже в компенсированное к первому тайму время Вячеслав Кротов головой отправил мяч в ворота. При этом форвард «Уфы» получил травму и не смог продолжить встречу. Первый тайм завершился вничью – 1:1.

Игра на игру не приходится, они забили быстрый гол и нам пришлось пойти вперед. Забили в первом тайме гол, который отрабатывали на тренировках.

Во втором тайме уфимцы вышли вперед. Полузащитник Артем Голубев воспользовался передачей Ловро Бизяка. Чуть позже словенец вынудил соперника сыграть рукой. Сам Бизяк и реализовал пенальти. «Арсенал» сократил отставание до минимума. Кингс Кангва пробил точно в девятку ворот Александра Беленова. В результате башкирская команда одержала победу и добыла первые очки в чемпионате. Отметим, что в концовке травму помимо Кротова получил и Ловро Бизяк.