ФК «Уфа» одолел тульский «Арсенал»

Футбольный клуб «Уфа» в выездном матче победил тульский «Арсенал». В середине первого тайма башкирские футболисты пропустили. Отличился лучший бомбардир туляков Евгений Луценко.
Уже в компенсированное к первому тайму время Вячеслав Кротов головой отправил мяч в ворота. При этом форвард «Уфы» получил травму и не смог продолжить встречу. Первый тайм завершился вничью – 1:1.
Во втором тайме уфимцы вышли вперед. Полузащитник Артем Голубев воспользовался передачей Ловро Бизяка. Чуть позже словенец вынудил соперника сыграть рукой. Сам Бизяк и реализовал пенальти. «Арсенал» сократил отставание до минимума. Кингс Кангва пробил точно в девятку ворот Александра Беленова. В результате башкирская команда одержала победу и добыла первые очки в чемпионате. Отметим, что в концовке травму помимо Кротова получил и Ловро Бизяк.