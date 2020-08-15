ФК «Уфа» одолел тульский «Арсенал»

Футбольный клуб «Уфа» в выездном матче победил тульский «Арсенал». В середине первого тайма башкирские футболисты пропустили. Отличился лучший бомбардир туляков Евгений Луценко.

Уже в компенсированное к первому тайму время Вячеслав Кротов головой отправил мяч в ворота. При этом форвард «Уфы» получил травму и не смог продолжить встречу. Первый тайм завершился вничью – 1:1.

Игра на игру не приходится, они забили быстрый гол и нам пришлось пойти вперед. Забили в первом тайме гол, который отрабатывали на тренировках.

Алексей Никитин, защитник ФК «Уфа»

Во втором тайме уфимцы вышли вперед. Полузащитник Артем Голубев воспользовался передачей Ловро Бизяка. Чуть позже словенец вынудил соперника сыграть рукой. Сам Бизяк и реализовал пенальти. «Арсенал» сократил отставание до минимума.  Кингс Кангва пробил точно в девятку ворот Александра Беленова. В результате башкирская команда одержала победу и добыла первые очки в чемпионате. Отметим, что в концовке травму помимо Кротова получил и Ловро Бизяк.

Кротов ударил височную часть. Подозрение на сотрясение мозга. Бизяк сломал ребро.

Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Уфа»