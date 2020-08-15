«Это убийство просто»: в Башкирии массово гибнет рыба

Причиной гибели рыбы на озере Калтау могли стать действия электроудочников. Один из уфимских жителей обратился к нам в редакцию с просьбой разобраться в ситуации. Мужчина во время рыбалки с лодки обнаружил ужасающее зрелище – сотни особей мертвой рыбы плавали на поверхности воды.

Это было буквально пару дней назад. В свой день рождения по традиции Сергей Васильев поехал поспининговать. Но вместо положительных эмоций – испорченное настроение. Такая картина бывалого рыбака повергла в шок.

Я не знаю просто, как объяснить это. На это просто тяжело смотреть, я не знаю как это. Сергей Васильев, житель г. Уфы

Сначала почувствовал неприятный запах, а потом увидел много рыбы, говорит Сергей Васильев. Щука, линь, плотва и другие особи, не подающие признаков жизни.

Калтау – это один из водоемов в общей системе многочисленных озер. Все они соединяются с рекой Белой. Рыбы здесь всегда в достатке.

В поисках хищника Сергей Васильев заплыл в один из самых узких участков на озере. Вся мертвая рыба, в том числе и щука, всплыла именно здесь.

Первым делом я подумал, что это электроудочкой убили. Я считаю, это последнее дело вообще в ловле, да это и не ловля, конечно. Это убийство просто. Но считают что электроудочкой, хотя, возможно, может быть и отравление, но это вряд ли. Сергей Васильев, житель г. Уфы