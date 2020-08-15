«Это убийство просто»: в Башкирии массово гибнет рыба

Причиной гибели рыбы на озере Калтау могли стать действия электроудочников. Один из уфимских жителей обратился к нам в редакцию с просьбой разобраться в ситуации. Мужчина во время рыбалки с лодки обнаружил ужасающее зрелище – сотни особей мертвой рыбы плавали на поверхности воды.
Это было буквально пару дней назад. В свой день рождения по традиции Сергей Васильев поехал поспининговать. Но вместо положительных эмоций – испорченное настроение. Такая картина бывалого рыбака повергла в шок.
Сначала почувствовал неприятный запах, а потом увидел много рыбы, говорит Сергей Васильев. Щука, линь, плотва и другие особи, не подающие признаков жизни.
Калтау – это один из водоемов в общей системе многочисленных озер. Все они соединяются с рекой Белой. Рыбы здесь всегда в достатке.
В поисках хищника Сергей Васильев заплыл в один из самых узких участков на озере. Вся мертвая рыба, в том числе и щука, всплыла именно здесь.
Если отравление, расплылась бы по всему озеру, говорит спиннингист. Поэтому склоняется к версии уничтожения водной фауны током. Но утвердительно говорить о причине гибели рыбы на озере Калтау невозможно. В надзорные органы Сергей не обращался. В редакцию БСТ он позвонил, чтобы придать общественный резонанс этой истории.