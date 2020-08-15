«Работали в напряженный период»: в Уфе наградили лучших сотрудников аэропорта

В преддверии Дня Воздушного Флота России в аэропорту имени Мустая Карима в Уфе наградили лучших работников. Церемония вручения прошла в международном терминале. За многолетнее и добросовестное исполнение служебных обязанностей, за профессионализм и преданность делу отметили 35 человек.

Каждый день воздушные суда в уфимском аэропорту встречает служба перронного обслуживания. Выгружают багаж, заправляют топливные баки. И это только малая часть всей работы. Владимир Наумов в первую смену заступил 28 лет назад.

Теперь он уже начальник службы перронного обслуживания, но такой же скромный как и в 92-м. Его труд отметили и вручили почетную грамоту. Только вот Владимир считает, что это общий результат.

Спасибо, конечно, за поздравления. Я считаю, что я в этой смене тружусь. Так получилось, что в смене №4 я как пришел, так 28 лет и тружусь. Награда, которую мне вручат, это не только моя заслуга, но заслуга всех моих товарищей-подчиненных. Владимир Наумов, начальник смены службы перронного обслуживания аэропорта «Уфа»

Отметили и заслуги главного врача медсанчасти аэропорта Уфа Гузель Валеевой. Во время режима самоизоляции она вместе с другими сотрудниками встречала самолеты, на борту которых домой возвращались вахтовики. Каждый пассажир, прежде чем сойти с трапа самолета, видел ее приветливые глаза.

Мы работали в напряженный период. Приняли все меры для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Время было нелегкое такое, но мы все вопросы решили, и у нас все получилось Гузель Валеева, главный врач медсанчасти аэропорта «Уфа»

Ко Дню Воздушного Флота России в уфимском аэропорту наградили лучших работников. Церемония вручения прошла в международном терминале. За многолетнее и добросовестное исполнение служебных обязанностей, за профессионализм и преданность делу всего отметили 35 человек.

Мы награждали и самые разные службы, и самых разных категорий работников – и рядовых работников, и руководителей, которые обеспечивали работу в трудное время 2020 года, и добились успешного результата в 2019 году. Поэтому каждая категория работников получила свою награду. Александр Андреев, генеральный директор Международного аэропорта «Уфа»