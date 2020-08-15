«Работали в напряженный период»: в Уфе наградили лучших сотрудников аэропорта

В преддверии Дня Воздушного Флота России в аэропорту имени Мустая Карима в Уфе наградили лучших работников. Церемония вручения прошла в международном терминале. За многолетнее и добросовестное исполнение служебных обязанностей, за профессионализм и преданность делу отметили 35 человек.
Каждый день воздушные суда в уфимском аэропорту встречает служба перронного обслуживания. Выгружают багаж, заправляют топливные баки. И это только малая часть всей работы. Владимир Наумов в первую смену заступил 28 лет назад.
Теперь он уже начальник службы перронного обслуживания, но такой же скромный как и в 92-м. Его труд отметили и вручили почетную грамоту. Только вот Владимир считает, что это общий результат.
Отметили и заслуги главного врача медсанчасти аэропорта Уфа Гузель Валеевой. Во время режима самоизоляции она вместе с другими сотрудниками встречала самолеты, на борту которых домой возвращались вахтовики. Каждый пассажир, прежде чем сойти с трапа самолета, видел ее приветливые глаза.
Ко Дню Воздушного Флота России в уфимском аэропорту наградили лучших работников. Церемония вручения прошла в международном терминале. За многолетнее и добросовестное исполнение служебных обязанностей, за профессионализм и преданность делу всего отметили 35 человек.
В среднем за сутки аэропорт «Уфа» обслуживает более 40 самолетов. Несмотря на уменьшение потока пассажиров, нагрузка на сотрудников возросла. Это связано с новыми мерами по нераспространению коронавирусной инфекции. Ситуация с пандемией показала, что все службы аэропорта могут оперативно перестроится под новые требования. И во многом это заслуга слаженного коллектива уфимской воздушной гавани.