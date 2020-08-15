В Уфе начал зацветать ананас

Фрукт, который посадили пять лет назад, пока в единственном экземпляре. Полностью плод тропического растения созреет примерно через полгода.

В лимонарии и прежде были ананасы, но только декоративные. Этот плод – съедобный, но попробовать горожанам его пока не удастся. Созревший ананас отправится для изучения параметров в лабораторию. В дальнейшем планируют размножить растение.

В столичный лимонарий горожане и гости приходят не только полюбоваться цветением. Молодожены, к примеру, излюбовали это место для свадебных фотосессий. Кстати, плоды папайи или дынного дерева зреют круглый год. Лимоны поспеют только к осени. И то и другое может приобрести любой желающий. Садоводы-любители могут купить даже саженцы папайи, только стоит помнить, что выживет дерево только в тепличных условиях.