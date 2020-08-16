13 трупов за 5 дней: в Башкирии ГИБДД проводит массовые проверки

13 жертв ДТП. Столько жизней унесли аварии в республике всего за пять дней на этой неделе. В страшных сводках – водители, пассажиры и пешеходы. Кто-то без прав или в состоянии алкогольного опьянения. А порой виной бывает и банальная невнимательность. Сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки, рейды в усиленном режиме идут по всей республике.

Вечер пятницы. Инспекторы останавливает сразу несколько автомобилей. Все они заезжают в специальную зону. На дороге западный обход Уфы идет массовая проверка водителей. Неоплаченные штрафы, отсутствие страховки – не такие уж серьезные нарушения. А вот кто-то предпочитает ездить без прав. У этого автолюбителя срок действия водительского удостоверения истек еще в прошлом году.

А вот водителя этой «Тойоты» остановили за круговую тонировку. Даже сквозь лобовое стекло не разглядеть салон. Более того, самому автолюбителю мешает темная пленка.

Однако инспекторы выхватывали из потока отнюдь не случайные автомобили. Нарушителей распознавали еще на подъезде.

По итогам суточного рейда госавтоинспекторы составили более 2500 тысяч административных материалов. 78 водителей оказались в состоянии алкогольного опьянения. Но сотрудники ГИБДД следят не только за автолюбителями. В поле их внимания и пешеходы. Среди них тоже есть нарушители, а такие перебежки через дорогу могут стать причиной серьезных ДТП.

– Здесь есть пешеходный переход, светофор.

– Но не было же никого.