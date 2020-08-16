Политолог о ситуации на Куштау: «Навязывание своей позиции через общественный скандал – неконструктивно»

«Ситуация показывает необходимость повышения активности и усиления работы с гражданами всех общественных, особенно национально-культурных организаций, действия всех имеющихся площадок для общественного обсуждения, диалога, выражения мнений и выработки согласованных позиций. «Сода» не должна так неудачно выстраивать свою систему связей с общественностью, но и навязывание своей позиции через общественный скандал — неконструктивно и не способствует решению проблем Башкортостана», — прокомментировал Сергей Семенов.