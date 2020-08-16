В БСК раскрыли настоящую зарплату своих сотрудников

Эта информация была озвучена на вершине горы Куштау.

15 августа на вершине горы Куштау встретились представители двух лагерей: за и против разработки горы компанией БСК. С протестующими пообщался Владимир Ануфриев, директор по управлению персоналом и общим вопросом.

В первую очередь Ануфриев ответил на вопрос о зарплатах сотрудников завода. Он подчеркнул, что слухи про мизерные доходы в 15 тысяч рублей - миф. В среднем, по его словам, сотрудник компании получает порядка 35 тысяч рублей. При этом у него есть возможность получить больше, если он хорошо выполняет свою работу. В этом случае месячный доход может вырасти до 60 тысяч рублей.

Помимо этого представитель руководства разъяснил вопрос расходов предприятия и внедрения новых технологий.

Мы ежегодно на обновление своей аппаратуры тратим 5 млрд рублей. Если бы была новая технология разработана, то каждый бы взял лопату и копал соду. Владимир Ануфриев, директор по управлению персоналом и общим вопросам

Напомним, вокруг горы собрались две стороны протестующих. Одни считают, что гора священна и не может стать источником сырья для содовой компании. Вторые пытаются донести, что производство необходимо республике, а без горы не будет производства.