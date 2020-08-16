Эксперты: Куштау как источник сырья для производства соды не имеет альтернатив

В случае отказа от разработки Куштау и остановки завода, без высокооплачиваемой работы останется несколько тысяч человек, что с учетом численности их семей, станет тяжелейшим ударом по населению второго по величине города Башкирии. Республиканский бюджет потеряет миллиарды рублей налоговых поступлений. Что не менее важно Россия, которая сейчас активно экспортирует соду, станет ее импортером. Это может самым негативным образом сказаться на технологическом суверенитете страны, поскольку сода выступает важным компонентом во многих производственных процессах.