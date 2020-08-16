Лжезащитники Куштау стреляли в работника БСК: мужчине выбили глаз

В социальных сетях появилась информация о вооруженных лжезащитниках Куштау. Неизвестные вооружены ножами и травматическими пистолетами. По некоторой информации, есть первая жертва «активистов».

Из травматического пистолета выстрелили в работника БСК, который выступал у Куштау за разработку шихана. У мужчины вбит глаз. Об этом заявил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.

Участники акции, выступающие за сохранение шихана, могут отделаться не только штрафами и административными арестами. Возможно, будут возбуждены уголовные дела.