В Башкирии в серьёзной аварии погиб 30-летний мужчина

Региональная Госавтоинспекция сообщила об очередной аварии. К сожалению, дорожно-транспортное происшествие закончилось трагедий. Из-за столкновения двух автомобилей погиб 30-летний мужчина.

Инцидент зафиксирован в Кармаскалинском районе на 20 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. На трассе столкнулись «Лада Ларгус», которой управлял 37-летний мужчина, и «Лада Приора», за рулем которой находился 30-летний мужчина.

От полученных травм водитель «Приоры» скончался на месте происшествия. Также в аварии пострадала его 56-летняя пассажирка, ей потребовалась медицинская помощь. Причины произошедшего предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.