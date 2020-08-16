Башкирию ждут серьёзные изменения в погоде

Синоптики Башкирии спрогнозировали погоду на несколько суток. Так, 16 августа в республике ожидаются дожди и грозы.

Ветер ожидается южный, юго-западный с переходом в северо-западный умеренный. При грозе, однако, ветер может измениться и стать более порывистым. Температура воздуха днём не опустится ниже +15° и может достичь +20°.