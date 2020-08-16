В России за сутки выявлено менее 5 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. За сутки было выявлено ещё 4969 зараженных COVID-19. За всё время пандемии выявлено уже более 900 тысяч пациентов с коронавирусом.

Общее количество зараженных — 922 853. Однако одновременно болеют 174 200 пациентов. Этот показатель увеличился на 1344.