В Башкирии защитники Куштау напали на геологоразведчиков

В эти минуты с горы Куштау приходят тревожные новости. По данным наших источников, активисты, выступающие против разработки Куштау, напали на геологоразведчиков компании БСК.

По нашей информации, несколько сотен активистов приехали сегодня к горе и напали на геологоразведчиков БСК, среди которых есть и женщины. При этом в числе нападавших есть несколько десятков людей со спортивной подготовкой, которые забрасывают геологоразведчиков камнями.