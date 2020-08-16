В Башкирии защитники Куштау напали на геологоразведчиков

Об этом сообщили очевидцы, которые находятся на горе.

В эти минуты с горы Куштау приходят тревожные новости. По данным наших источников, активисты, выступающие против разработки Куштау, напали на геологоразведчиков компании БСК.

По нашей информации, несколько сотен активистов приехали сегодня к горе и напали на геологоразведчиков БСК, среди которых есть и женщины. При этом в числе нападавших есть несколько десятков людей со спортивной подготовкой, которые  забрасывают геологоразведчиков камнями.

На место происшествия вызвали полицию. Мы продолжаем следить за развитием событий.