Уфа вошла в рейтинг городов, любящих слова-паразиты

Специалисты агентства Zoom Market провели необычное исследование. Эксперты выяснили, в каких городах России чаще всего говорят слова-паразиты . К таким словам обычно относят «типа того», «как бы» и многие другие.

На первом месте рейтинга оказался Краснодар, а соседство ему составили Липецк и Челябинск. Словами-паразитами часто балуются жители Брянска, Саратова, Омска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Симферополя и Екатеринбурга. А вот Уфа в десятку не вошла – столица Башкирии заняла только 11 место.