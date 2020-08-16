В Башкирии умер ещё один пациент с коронавирусом

В Башкирии увеличилось число летальных случаев от коронавируса. За всё время пандемии в республике от осложнений от COVID-19 скончались 27 человек. Напомним, за сутки выявили ещё 34 случая заболевания коронавирусом.

27-м пациентом, погибшим от коронавируса, стал мужчина 67 лет. Министерство здравоохранения Башкирии сообщает, что у пациента было сопутствующее тяжелое заболевание. Погибший страдал ишемической болезнью сердца.