В Башкирии умер ещё один пациент с коронавирусом

В Башкирии увеличилось число летальных случаев от коронавируса. За всё время пандемии в республике от осложнений от COVID-19 скончались 27 человек. Напомним, за сутки выявили ещё 34 случая заболевания коронавирусом.
27-м пациентом, погибшим от коронавируса, стал мужчина 67 лет. Министерство здравоохранения Башкирии сообщает, что у пациента было сопутствующее тяжелое заболевание. Погибший страдал ишемической болезнью сердца.
В больницах Башкирии продолжают лежать 114 пациентов с COVID-19. Из них 10 человек в тяжелом состоянии, а 3 пациента нуждаются в аппаратах ИВЛ. С легкой формой болезни дома лечатся 659 человек.