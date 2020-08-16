В Башкирии пьяный парень украл машину, но уснул за рулём

26-летний житель города Агидель стал жертвой юного грабителя. 17-летний подросток угнал машину горожанина. Однако поиски угонщика завершились быстро.

Мужчина оставил машину у одного из домов на Комсомольском бульваре и пошёл в гости к родственникам. Но после возвращения автомобиль на нужном месте не обнаружил. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, обнаружили угнанную машину в 20 метрах от стоянки.

Угонщиком оказался 17-летний парень, который уже имел дело с законом. Подросток был сильно пьян и просто уснул за рулём.

В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

пресс-служба МВД по РБ 

Фото: Башинформ. 