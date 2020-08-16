В Башкирии пьяный парень украл машину, но уснул за рулём

Мужчина оставил машину у одного из домов на Комсомольском бульваре и пошёл в гости к родственникам. Но после возвращения автомобиль на нужном месте не обнаружил. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, обнаружили угнанную машину в 20 метрах от стоянки.