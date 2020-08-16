Житель Башкирии ударил друга ножом, а потом ушёл домой

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что причиной страшного ранения стал конфликт между двумя друзьями. Мужчина повздорил со своим 41-летним товарищем за распитием спиртных напитков. Оппонент напал на пострадавшего с ножом, ударил им в живот, а после ушёл домой. Обвиняемый даже не понял, что произошло во время ссоры.