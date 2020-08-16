В Башкирии в открытой квартире нашли ребёнка с разбитой головой

Шокирующая история произошла в Благовещенске. В одной из квартир многоэтажного дома обнаружили ребёнка с разбитой головой. Подробности инцидента рассказали корреспонденты издания «Панорама».

Жильцы дома услышали громкий плач, который доносился из незапертой квартиры. Когда соседи зашли в жилище, перед ними открылась жуткая картина: маленький ребёнок стоял весь заплаканный, а из его затылка сильно текла кровь. Самое страшное в том, что мама малыша в этот момент находилась в квартире, но крепко спала.