Радий Хабиров прибыл на Куштау: активисты расходятся

Глава Башкирии Радий Хабиров прибыл на гору Куштау. Руководитель региона пообщался с противниками разработки горы.

Радий Хабиров встретился на Куштау с защитниками шихана. На месте событий находится наш корреспондент. Руководителю региона удалось договориться с протестующими, после чего они начали расходиться.

Мы будем следить за развитием событий. Напомним, на горе Куштау в последние дни проходят акции в поддержку разработки шихана компанией БСК и, наоборот, противников этого процесса. Гора нужна компании для добычи известняка, а местные жители против этого.

Сегодня Глава Башкирии заявил, что вопрос разработки горы приостановлен. После этого активисты приняли решение покинуть лагерь.