Жительница Башкирии зарезала возлюбленного и сама сообщила об этом полиции

В селе Нарат-Елга произошло возмутительное преступление. 15 августа местная жительница напала с ножом на 37-летнего возлюбленного . Оказалось, сожители были сильно пьяны.

Пресс-служба МВД по РБ сообщила подробности инцидента. 40-летняя женщина повздорила с сожителем из-за продажи поросенка. Мужчина не вернул ей деньги за скот, что очень разозлило сельчанку.

Женщина схватилакухонный нож и ударила им сожителя в живот, но после быстро поняла, что натворила, и позвонила в полицию и врачам. Медики быстро прибыли на место происшествия, а правоохранители заключили нападавшую под стражу.