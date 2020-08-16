Программа «Инцидент» помогла жителям Башкирии избавиться от ям на дорогах

Автомобиль у жителя Малояза Сергея Цепилова небольшой, поэтому к ДТП могло привести попадание даже в относительно неглубокую яму. А их на центральной улице села было достаточно. Поэтому и местные автосервисы без работы не простаивали. Не каждая машина выдерживала такую тряску.
Проблема решилась после обращения местных жителей в социальных сетях. Просьбу отремонтировать улицу 60 лет СССР зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».
С момента запуска программы удалось решить более 100 тысяч проблемных вопросов. Среди них не только дороги, но и благоустройство, социальная сфера и многие другие. Сами чиновники тоже отмечают, что через социальные сети работать с населением стало гораздо легче и оперативнее.
Подтверждает оперативную реакцию властей и Сергей Цепилов. Ямы на главной улице села Малояз исчезли. Но разогнаться всё равно не получится. Для безопасности водителей, пассажиров и пешеходов на дороге увеличили количество лежачих полицейских.
Прогулка с малышом на воздухе – любимое занятие молодой мамы Элины Разетдиновой. Компанию ей составляет подруга тоже с малышом в коляске. И даже в магазины они ходят все вместе, вчетвером. Но порой этот путь был довольно тернистым.
Жалоба жителей микрорайона Инорс не осталась без внимания властей. Видеосообщение, которое уфимцы оставили в комментариях на странице Главы Республики Башкортостан, было принято в разработку.
На участке автодороги около дома по адресу Мушникова, 11, сотрудники муниципального предприятия по благоустройству Калининского района вначале срезали ямы. Затем основание засыпали щебнем и уложили два слоя асфальта. Молодые мамы с колясками остались довольны.
Помимо дорог и благоустройства, жители через соцсети сообщают и о других возникающих проблемах. Например, в области здравоохранения. На прошедшем на этой неделе «Здравчасе» Главе республики Радию Хабирову начальник управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковская сообщила, что корпуса уфимской больницы №13 находятся на значительном расстоянии друг от друга. Сами здания нуждаются в ремонте, а узкие коридоры приводят к очередям. Радий Хабиров поручил проработать варианты решения проблемы.
Система «Инцидент-менеджмент» доказала свою эффективность. Многие пишут на личные страницы Главы Башкортостана Радия Хабирова. Руководитель региона зарегистрирован во всех популярных социальных сетях. Ваше обращение не останется незамеченным, если вы напишите в официальный аккаунт. От фейковых он отличается галочкой возле имени.