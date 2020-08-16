Программа «Инцидент» помогла жителям Башкирии избавиться от ям на дорогах

Тема дорог очень волнует жителей республики. В систему «Инцидент-менеджмент» попадает много обращений. Например, с начала этого года поступило уже более 5 тысяч обращений. Все мы стараемся оперативно отрабатывать, отправлять коллегам из администраций районов и городов. Спасибо, что они быстро их отрабатывают. И каждый комментарий мы стараемся не оставлять без внимания.

Урал Рисов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы РБ