Программа «Инцидент» помогла жителям Башкирии избавиться от ям на дорогах

Автомобиль у жителя Малояза Сергея Цепилова небольшой, поэтому к ДТП могло привести попадание даже в относительно неглубокую яму. А их на центральной улице села было достаточно. Поэтому и местные автосервисы без работы не простаивали. Не каждая машина выдерживала такую тряску.

У меня машина маленькая, колёса маленькие. Приходилось и объезжать. Были и аварийные ситуации, да.

Сергей Цепилов, житель с. Малояз

Проблема решилась после обращения местных жителей в социальных сетях. Просьбу отремонтировать улицу 60 лет СССР зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».

Тема дорог очень волнует жителей республики. В систему «Инцидент-менеджмент» попадает много обращений. Например, с начала этого года поступило уже более 5 тысяч обращений. Все мы стараемся оперативно отрабатывать, отправлять коллегам из администраций районов и городов. Спасибо, что они быстро их отрабатывают. И каждый комментарий мы стараемся не оставлять без внимания.

Урал Рисов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы РБ

С момента запуска программы удалось решить более 100 тысяч проблемных вопросов. Среди них не только дороги, но и благоустройство, социальная сфера и многие другие. Сами чиновники тоже отмечают, что через социальные сети работать с населением стало гораздо легче и оперативнее.

Программа действительно удобная. Сокращается время рассмотрения обращений. Если раньше на это уходило до 30 дней, то сейчас мы обязаны отреагировать на обращение в течение суток. Для этого гражданам достаточно иметь при себе телефон. Зайти с него в социальные сети, написать комментарий. Мы их мониторим, система мониторит, и мы видим это обращение и сразу берём в работу.  

Гузель Сафиуллина, начальник отдела по информационно-аналитической работе администрации Салаватского района

Подтверждает оперативную реакцию властей и Сергей Цепилов. Ямы на главной улице села Малояз исчезли. Но разогнаться всё равно не получится. Для безопасности водителей, пассажиров и пешеходов на дороге увеличили количество лежачих полицейских. 

Прогулка с малышом на воздухе – любимое занятие молодой мамы Элины Разетдиновой. Компанию ей составляет подруга тоже с малышом в коляске. И даже в магазины они ходят все вместе, вчетвером. Но порой этот путь был довольно тернистым.

Раньше здесь была яма, очень неудобно было ходить с ребенком. А когда прошел дождик, было очень много воды. Мы решили написать в социальных сетях просьбу, чтобы эту яму заделали.

Элина Разетдинова, жительница г. Уфы

Жалоба жителей микрорайона Инорс не осталась без внимания властей. Видеосообщение, которое уфимцы оставили в комментариях на странице Главы Республики Башкортостан, было принято в разработку.

Основные принципы, которых мы придерживаемся в своей работе, это комплексный подход к решению проблем и доведение решения проблем до своего логического конца. Так, в данном случае было обращение, которое обрабатывал Калининский район города Уфы. К сожалению, администрация Калининского района сразу не смогла решить проблему ремонта дорог, но в течение нескольких недель эту работу завершили.  

Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы РБ

На участке автодороги около дома по адресу Мушникова, 11, сотрудники муниципального предприятия по благоустройству Калининского района вначале срезали ямы. Затем основание засыпали щебнем и уложили два слоя асфальта. Молодые мамы с колясками остались довольны.

Хорошо, что заделали яму, с коляской теперь гулять прекрасно, мы каждый день здесь проходим и радуемся. Спасибо.

Лиана Кульбарисова, жительница г. Уфы

Помимо дорог и благоустройства, жители через соцсети сообщают и о других возникающих проблемах. Например, в области здравоохранения. На прошедшем на этой неделе «Здравчасе» Главе республики Радию Хабирову начальник управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковская сообщила, что корпуса уфимской больницы №13 находятся на значительном расстоянии друг от друга. Сами здания нуждаются в ремонте, а узкие коридоры приводят к очередям. Радий Хабиров поручил проработать варианты решения проблемы.

Система «Инцидент-менеджмент» доказала свою эффективность. Многие пишут на личные страницы Главы Башкортостана Радия Хабирова. Руководитель региона зарегистрирован во всех популярных социальных сетях. Ваше обращение не останется незамеченным, если вы напишите в официальный аккаунт. От фейковых он отличается галочкой возле имени.