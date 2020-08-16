Радий Хабиров вынес решение по шихану Куштау

Радий Хабиров приостановил разработку горы Куштау. Шихан не тронут, пока не найдут компромисса – об этом сегодня Глава республики заявил на встрече с экоактивистами.
Тяжелая техника уйдет, но и лагерь должен быть расформирован. Позиция БСК: гора нужна для предприятия, нужно сохранить рабочие места. Защитники же Куштау просят найти альтернативу.
Радий Хабиров призвал сесть за стол переговоров и пригласил экоактивистов на первое заседание общественного совета по шиханам. Решение о его создании было принято прямо на месте, под проливным дождем. Первое заседание уже завтра. Подробности с места событий.
Живая колонна с лозунгами подходит к блокпосту у подножия горы. Там же стоят и сотрудники Башкирской содовой компании. К счастью, столкновения между ними удалось избежать. Обошлось словесной перепалкой. А вот в сотрудников правоохранительных органов через несколько минут полетели подручные средства: ветки деревьев, камни и бутылки.
Волнения начались ещё накануне. Сотрудники Башкирской содовой компании организовали флешмоб с плакатами и требовали сохранить им рабочие места. Защитники Куштау перекрикивали их, говоря, что на дадут разрабатывать гору.
В результате воскресного столкновения сторонников Куштау и полиции как минимум один сотрудник правоохранительных органов получил ранение. По словам очевидцев, его ударили по голове остриём лопаты. Самых агрессивных активистов задержали. Пока часть защитников горы пытались пробиться через блокпост, другие пробрались на место предполагаемой геологоразведки и устроили там погром.
Чтобы не накалять и без того разгоряченную толпу, рабочие решили вывезти с подножия горы спецтехнику. Активисты же возвели баррикады из сломанных заборов и колючей проволоки. Больше столкновений с полицией не было, правоохранительные органы просто наблюдали. Поляна оживилась после того, как прошел слух: сюда едет Глава республики. Радий Хабиров действительно приехал пообщаться с защитниками Куштау. Разговор состоялся под проливным дождем.
Радий Хабиров убедил людей мирно разойтись по домам. А Башкирская содовая компания обязана вывезти с подножия Куштау всю технику. Дальше судьба горы будет решаться за столом переговоров. Глава Башкортостана пригласил для этого инициативную группу в Уфу.