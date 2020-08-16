Радий Хабиров вынес решение по шихану Куштау

На шихан Куштау никто не зайдёт, никакие работы вестись не будут, пока мы не найдем компромиссное решение. Воевать – хватит, больше никому не позволим. Нужно спокойно жить и развиваться. То, что сейчас происходит, бьёт по всем нам. Ребят, которых задержали, мы постараемся выпустить. Всё будет по закону. Это я вам твёрдо обещаю. Нам всем нужно остановиться. Есть много вопросов и у вас ко мне, и у меня к вам. Прошу наиболее активных сесть с нами за стол переговоров. Одна просьба: определитесь и выберите старших. Завтра будем разговаривать. Мы готовы по крупицам разбираться в ситуации.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан