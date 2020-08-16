Страшные ДТП в Башкирии: как накажут виновников

Состояние беременной женщины, сбитой на пешеходном переходе в уфимской Черниковке, стабилизировалось. Ее шестилетняя дочь тоже вышла из комы. Об этом сегодня телеканалу БСТ сообщили в региональном Минздраве. Автоледи, которая была за рулем иномарки, уверяет: светофор еще моргал зеленым, очевидцы же утверждают другое.
На красный сигнал светофора вылетел и водитель внедорожника, устроивший резонансное ДТП на Сочинской. В результате опасных маневров нетрезвого мужчины – как выяснилось, любителя покататься подшофе – скончались 3 человека. В целом прошедшая неделя выдалась аварийной: на дорогах республики погибли 14 человек. Халатность, алкоголь, нарушение скоростного режима – 3 компонента, которые неизбежно приводят к трагедии, только понимание к автовладельцам приходит поздно, либо вовсе в нем уже нет необходимости.
Ничего не подозревающие мама с ребенком отлетают, словно безжизненные куклы. За рулем кроссовера – 20-летняя автоледи, проигнорировавшая красный сигнал светофора. Позже она объяснит инспекторам, почему на зебре не нажала педаль тормоза.
Между тем очевидцы уверяют: автобус девушке помешать не мог. К слову, пострадавшая женщина беременна, ее вместе с 6-летней дочерью с переломами доставили в 17-ю городскую больницу.
Вазовская «девятка» поднимается вверх по улице Сочинской – доли секунды, и автомобиль вновь в кадре – его несет уже обратно и от каждого удара буквально разрывает на части. Из салона легковушки вылетает пассажир. Аккурат под колеса встречного «Рено». Столкнувшись с ним, машина останавливается.
Пассажиров искореженного автомобиля из салона вызволяют уже спасатели. 38-летний водитель и его сверстник с переднего сиденья скончались на месте аварии до приезда скорой. Еще двоим оказывают экстренную помощь прямо на дороге и грузят в неотложку.
Скорость и силу удара можно оценить и по разорванным подушкам безопасности японского внедорожника. Алкотестер показывает 1,2 промилле спиртного в крови, а это примерно 2 бутылки крепкого напитка. При этом предполагаемый виновник уверяет: ничего крепче «Колы» он в тот вечер не пил.
По иронии судьбы, на этом же внедорожнике 3 года назад смертельное ДТП совершил отец Эдуарда. Вот архивные кадры. Черная «Тойота Ленд Крузер» с уже знакомыми номерами на Нагаевском шоссе сбивает бабушку, переходящую дорогу по зебре.
Ночь задержанный провел в полицейском участке. Ну а днем его привезли в суд для избрания меры пресечения. Мужчина заявил о раскаянии, но вину так и не признал.
А это уже трасса М7. У пожилого пенсионера за рулем красной «копейки» даже не было шанса вырулить. По словам очевидцев, «Приора» вылетела на встречку за пару метров до столкновения. Оба водителя и пассажирка ВАЗа скончались до приезда скорой. К слову, жертв ДТП на Сочинской к утру тоже стало трое. Не приходя в сознание, скончался еще один пассажир. Севшему за руль пьяным повторно Эдуарду Гайнанову грозит до 15 лет тюремного срока.