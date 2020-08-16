Страшные ДТП в Башкирии: как накажут виновников

Состояние беременной женщины, сбитой на пешеходном переходе в уфимской Черниковке, стабилизировалось. Ее шестилетняя дочь тоже вышла из комы. Об этом сегодня телеканалу БСТ сообщили в региональном Минздраве. Автоледи, которая была за рулем иномарки, уверяет: светофор еще моргал зеленым, очевидцы же утверждают другое.

На красный сигнал светофора вылетел и водитель внедорожника, устроивший резонансное ДТП на Сочинской. В результате опасных маневров нетрезвого мужчины – как выяснилось, любителя покататься подшофе – скончались 3 человека. В целом прошедшая неделя выдалась аварийной: на дорогах республики погибли 14 человек. Халатность, алкоголь, нарушение скоростного режима – 3 компонента, которые неизбежно приводят к трагедии, только понимание к автовладельцам приходит поздно, либо вовсе в нем уже нет необходимости.

Ничего не подозревающие мама с ребенком отлетают, словно безжизненные куклы. За рулем кроссовера – 20-летняя автоледи, проигнорировавшая красный сигнал светофора. Позже она объяснит инспекторам, почему на зебре не нажала педаль тормоза.

Я проехала на мигающий зеленый, и справа загораживал автобус. Я проезжала на зеленый. А женщина, выбежала, выскочила – я ее вообще не видела. Водитель Toyota Rav 4

Между тем очевидцы уверяют: автобус девушке помешать не мог. К слову, пострадавшая женщина беременна, ее вместе с 6-летней дочерью с переломами доставили в 17-ю городскую больницу.

Девушка на «Тойоте» вылетела на красный свет и сбила женщину с ребенком. Она ехала чисто на красный свет. Очевидец

Вазовская «девятка» поднимается вверх по улице Сочинской – доли секунды, и автомобиль вновь в кадре – его несет уже обратно и от каждого удара буквально разрывает на части. Из салона легковушки вылетает пассажир. Аккурат под колеса встречного «Рено». Столкнувшись с ним, машина останавливается.

Пассажиров искореженного автомобиля из салона вызволяют уже спасатели. 38-летний водитель и его сверстник с переднего сиденья скончались на месте аварии до приезда скорой. Еще двоим оказывают экстренную помощь прямо на дороге и грузят в неотложку.

Скорость и силу удара можно оценить и по разорванным подушкам безопасности японского внедорожника. Алкотестер показывает 1,2 промилле спиртного в крови, а это примерно 2 бутылки крепкого напитка. При этом предполагаемый виновник уверяет: ничего крепче «Колы» он в тот вечер не пил.

– Куда Вы ехали? – Я вообще никуда не ехал, я пешком шел. Эдуард Гайнанов, задержанный

Водитель «Тойоты» был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии. В этот раз количество алкоголя тоже есть в выдыхаемом воздухе. Марсель Бикташев, госинспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по РБ

По иронии судьбы, на этом же внедорожнике 3 года назад смертельное ДТП совершил отец Эдуарда. Вот архивные кадры. Черная «Тойота Ленд Крузер» с уже знакомыми номерами на Нагаевском шоссе сбивает бабушку, переходящую дорогу по зебре.

Ночь задержанный провел в полицейском участке. Ну а днем его привезли в суд для избрания меры пресечения. Мужчина заявил о раскаянии, но вину так и не признал.

По кадрам видно, что я 60 км/ч ехал. – Вы же гнали. – Вы замеряли эту скорость? – В машине полиции пытались кресло вырвать. – Не было такого. Видео всё покажет, расскажет. Эдуард Гайнанов, задержанный