Лечение невозможно: истории жителей Башкирии, которым нужен хоспис

Дом без боли, который продлевает жизнь. Свыше 30 тысяч человек в республике нуждаются в паллиативной помощи. Строительство хосписа в Башкортостане поможет облегчить жизнь тяжелобольных людей и их родных. Медицинское учреждение целиком и полностью строится на народные деньги, которые по-прежнему очень нужны.

Она улыбалась, даже когда ей было очень больно, а такими видеообращениями пыталась поддержать детей, у которых тоже был рак. Полина – сирота. Именно благодаря этой неунывающей девушке отец Сергий оказался в мире паллиативных больных, которым так нужна помощь.

Она страдала очень сильно до самой последней минуты. Это же ужас, это недопустимо. Все, кто ее помнит, говорят, что это девочка-улыбка. Она старалась раззадорить любого человека. Отец Сергий (Бакланов), настоятель Серафимо-Саровского храма

Священнослужитель – бывший врач. Вот только тяжелобольным людям не всегда может помочь медицина. Отец Сергий стал волонтером паллиативного отделения уфимского онкодиспансера. Но сейчас из-за пандемии попасть туда он не может. И вместо душевных разговоров с пациентами – молитвы в одиночестве.

В июле прошлого года Отец Сергий, поддавшись порыву, написал напрямую учредителю фонда помощи хосписам Нюте Федермессер. Она приехала. И уже спустя месяц после встречи с ней Глава республики поручил построить в Уфе хоспис.

Прошел всего год, при этом полгода вылетело из-за ковида, а уже работающая площадка, все проекты согласованы, это фантастика. Анна Федермессер, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»

Первые сваи уже забиты. До конца текущего года планируют возвести коробки зданий – взрослый и детский блок, а также административный корпус. Постройки будут одноэтажными для удобства пациентов. Сдать в эксплуатацию учреждение обещают осенью следующего года.

В каждом из блоков предусмотрены свои прогулочные зоны, а в детском отделении – игровые площадки. Внутри – уютные помещения, удобная мебель. Для взрослых двух-, трёх- и четырёхместные палаты. Для детей – одноместные комнаты, вместе с ними смогут жить и родители. Так ребёнок точно не почувствует себя в одиночестве. Задумка такая, что палаты вовсе и не должны быть похожи на палаты: внутри непривычные для медучреждения торшеры, диваны, игрушки и шторы на окнах – как дома.

Этот проект про каждого. В любой семье может возникнуть такая ситуация, что семье будет нужен хоспис, за больным будет нужен уход. На входе на мраморной плите будут выбиты все имена жертвователей. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ

Выразить свою любовь к маме словами десятилетняя Милена не может. Хотя очень старается. У девочки ДЦП. Она знает алфавит, цвета и животных. Очень любит играть на пианино. Уже десять лет Екатерина несёт бессменную вахту возле дочери. Женщина всю себя посвятила спасению ребёнка. Это сегодня мама Милены научилась улыбаться, когда хочется плакать, не унывать, когда кажется, что надежд нет. Не жалуется, но видно, что устала.

И морально, и физически устала: она выросла, мне ее тяжело носить на руках. Она не стоит, не сидит самостоятельно, постоянно нужно поправлять. Чтобы вымыть посуду, нужно быть акробатом. Екатерина Белозёрова