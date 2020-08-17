В Башкирии началась самая холодная неделя лета

Наступившая неделя станет в Башкирии самой холодной неделей лета 2020. Потеплеет только к выходным.

В понедельник, 17 августа, максимальная температура достигнет всего +15 градусов. Весь день будет идти дождь.

Во вторник, 18 августа, будет ещё холоднее – +14 градусов. Ночью столбики термометра упадут до +10 градусов.

Осадки не прекратятся и в среду, и в четверг. Дневная температура не будет подниматься выше +15..+16 градусов. В пятницу потеплеет до +17, а осадки прекратятся только к вечеру.