Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь 4-летней девочки

Вчера, 16 августа, в Аургазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - столкнулись сразу три автомобиля. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.
Авария произошла на 72 км автодороги Уфа-Оренбург. 59-летний водитель "пятнадцатой" столкнулся с автомобилем марки Mercedes, после чего отечественная легковушка протаранила автомашину Datsun.
Водителя "пятнадцатой", а также водителя и пассажиров автомобиля марки Datsun доставили в больницу. 4-летняя пассажирка иномарки скончалась в реанимации. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Фото: ГИБДД по РБ.