Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь 4-летней девочки

Вчера, 16 августа, в Аургазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - столкнулись сразу три автомобиля. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.

Авария произошла на 72 км автодороги Уфа-Оренбург. 59-летний водитель "пятнадцатой" столкнулся с автомобилем марки Mercedes, после чего отечественная легковушка протаранила автомашину Datsun.

Известно, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,925 мг/л. пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Водителя "пятнадцатой", а также водителя и пассажиров автомобиля марки Datsun доставили в больницу. 4-летняя пассажирка иномарки скончалась в реанимации. Обстоятельства трагедии устанавливаются.