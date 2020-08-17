Число зараженных коронавирусом в Башкирии преодолело новую отметку

За минувшие сутки количество зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 38 человек. Об этом на оперативном совещании в Правительстве РБ сообщила замминистра здравоохранения Ирина Кононова. Так, согласно данным, в республике на сегодняшний день насчитывается 7 340 человек с диагнозом covid-19.
Из них 115 находится под наблюдением медиков. Общее количество выздоровевших достигло отметки 6 513 человек.
Новых летальных случаев от covid-19 не зарегистрировано. Всего за все время пандемии в Башкирии скончалось 27 человек.