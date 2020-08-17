Житель Уфы продавал несуществующие автомобили

Житель Уфы решил заняться автомобильным бизнесом. Теперь у него большие проблемы.
Уфимец, работая коммерческим директором компании, выставлял в интернет объявления о продаже автомобилей. В итоге он заключил договора с 21 жителем республики о поставке автомобилей. Половину стоимости автомобилей он брал в качестве аванса, но полученные средства тратил по своему усмотрению.
На данный момент нанесённый ущерб превышает шесть миллионов рублей. В ходе следствия ущерб был возмещён подозреваемым. Свою вину горе-бизнесмен полностью признал.