Житель Уфы продавал несуществующие автомобили

Уфимец, работая коммерческим директором компании, выставлял в интернет объявления о продаже автомобилей. В итоге он заключил договора с 21 жителем республики о поставке автомобилей. Половину стоимости автомобилей он брал в качестве аванса, но полученные средства тратил по своему усмотрению.