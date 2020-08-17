В Башкирии в страшном ДТП скончался 4-летний ребёнок

Накануне, 16 августа, вечером в Башкирии произошло смертельное ДТП. На автодороге Уфа-Оренбург в Аургазинском районе столкнулись три машины. Пресс-служба ГИБДД РБ сообщила подробности страшной аварии.

Водитель «ВА-2115» сел за руль в нетрезвом состоянии. Будучи неспособным управлять автомобилем, мужчина выехал на встречку и столкнулся с «Мерседес-Бенц». После отечественный автомобиль развернуло и отбросило на ещё одну машину «Датсун».

В результате массовой аварии в больницу в тяжёлом состоянии доставили 59-летнего водителя отечественного автомобиля. Также были госпитализированы 61-летняя пассажирка «Датсун» и 4-летняя девочка, которая ехала на руках у матери. К сожалению, жизнь малышки спасти не удалось.