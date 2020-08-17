В Башкирии в лесу нашли уставших от похода туристок

Накануне, 16 августа, спасателям поступило сообщение, что в лесу в Белорецком районе заблудились две девушки. Туристки отправились в небольшое путешествие недалеко от деревни Айгир. Вот только самостоятельно закончить поход девушки не смогли.

На поиски «потеряшек» отправились спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС. Поиски оказались легкими и быстрыми, ведь туристкам удалось отправить свои координаты по мобильному телефону.