В Башкирии в бане нашли тело 9-летней девочки

На оперативном совещании в правительстве РБ обсудили несколько несчастных случаев с участием несовершеннолетних. О страшных инцидентах рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Одним из таких инцидентов стало отравление 9-летней девочки угарным газом . Трагедия произошла накануне, 16 августа, в Калтасинском районе. Тело малышки было найдено в бане. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту трагической смерти.

Также Фарит Гумеров сообщил о ходе расследования отравления 6-летней девочки грибами. Напомним, малышка съела за ужином грибы, которые собрал 28-летний отец. Глава семейства и 2-летний мальчик были госпитализированы в бессознательном состоянии. Также на прошлой неделе произошла ещё одна трагедия с участием ребёнка – 2-летний малыш упал с 9 этажа. К счастью, ребёнок остался жив.