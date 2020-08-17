Стало известно, какой продукт подорожал в Башкирии больше всего

Эксперты определили какие продукты подорожали в Башкирии за неделю. С 3 по 10 августа действительно выросли цены на некоторые продукты. Больше всего подорожали шоколадные конфеты.

Цена шоколадного десерта выросла на 3,2% (с 282,9 до 291,9 за кг). Также выросла цена шлифованного риса и кур (на 1,6%). На третьем месте по повышению цен оказалась греча (на 1,5%). На 1,4% выросла цена подсолнечного масла, на 1,2% — детских овощных консервов, на 1% — колбаса.