В России было выявлено вновь менее 5 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. За сутки было выявлено вновь менее 5 тысяч зараженных. Суточное количество заразившихся составило 4892 человек.

За всё время пандемии было выявлено 927 745 пациентов с COVID-19. Одновременно болеют коронавирусом 175 904 человек. Этот показатель увеличился на 1704 пациентов.