В Башкирии в школах будут введены ограничительные меры

С 1 сентября школы начнут свою работы в традиционном режиме. Однако из-за угрозы распространения коронавируса будут введены некоторые ограничительные меры. Об этом рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

В школах будет введена кабинетная система, то есть, из одного кабинета в другой школьники ходить не будут. Исключением станут такие предметы, как физкультура, физика, химия, информатика и технология.

Также в школах будут плавающие перемены, а сами уроки планируется сократить на 5 минут. Конечно, учебный процесс будет распределен так, чтобы на усвоении программы сокращение учебного дня не отразилось.

В школах будут открыты все входы и выходы, даже запасные, чтобы была возможность развести потоки учеников и учителей. Также обязательным станет проветривание классов, коридоров, а также обработка их дезинфицирующими средствами. В местах массового скопления учащихся (столовые, спортзалы, коридоры) будут установлены рециркуляторы воздуха.

Для старших классов будет введен обязательный масочный режим, а перед началом уроков у учеников будет измеряться температура. Те, кто добирается до школы на автобусе, будут проходить измерение температуры перед посадкой.

Следить за ситуацией в школах будут специальные медицинские инспекторы, которые будут введены уже с 1 сентября.