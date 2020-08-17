«Хороший памятник глупости»: популярный блогер раскритиковал надземный переход в Уфе

В какой-то момент случается так, что город принимает некое массовое мероприятие. Лучше приведу аналогию. У вас есть дом, и вы узнаете, что к вам придут гости. Что вы обычно делаете? Убираетесь, наводите порядок. А они взяли и нагадили в гостиной – построили этот ужасный надземный пешеходный переход и сделали город опасным. А теперь, главное, он еще и не работает. Они так спешили похвастаться этим, мол, посмотрите, какую мы сделаю фигню, не согласовали и грамотно не ввели в эксплуатацию. Теперь не могут ее открыть. Я, конечно, надеюсь, что, пока еще не произошло беды, он никогда не откроется, и все будет замечательно. Надо еще потратить денег и на фасаде сделать большую надпись. Если власти Башкирии позволят мне, то я готов на свои деньги золотыми буквами написать «Мы, дураки, сделали большую ошибку. Не повторяйте нашу глупость!». И еще добавить портреты тех, кто подписывал и согласовывал этот проект. Мне кажется, будет хороший памятник глупости, нецелевым бюджетным тратам. В Уфе его не хватает. И этот переход мог бы им стать. Надпись «Я люблю Уфу» убираем, и ставим новую. Потому что нельзя любить ее с такими переходами.

Илья Варламов