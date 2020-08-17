В Башкирии будут наказывать фирмы, которые помогают призывникам косить от армии

Фирмам, которые помогают призывникам не идти в армию, будет оказано «законное противодействие». Об этом заявил сегодня на оперативном совещании врио военного комиссара Башкирии Рамиль Хайрутдинов.

Весной 2020 года служить отправились более 5000 призывников. Аургазинский, Гафурийский районы и город Стерлитамак не выполнили задания по призыву. Такая же ситуация произошла и осенью прошлого года.