В Башкирии полуголый турист загадочно пропал на вершине горы

Накануне, 16 августа, на горе Иремель пропал турист из Татарстана. 44-летний мужчина ушел от группы вперед и бесследно исчез. Подробности инцидента рассказали корреспонденты издания «КП-Уфа».

На восхождение турист из Татарстана приехал с группой товарищей. Однако в какой-то момент мужчина ушел вперед группы, несмотря на запрет. Экоактивисты, которые убирались в этот момент на горе, рассказали, что мужчина вёл себя неадекватно.

Очевидцы отметили, что турист сильно выпил, поднялся на вершину и бегал полуголый. К тому же в этот день на горе была неблагоприятная погода – периодически шел дождь, а горизонт заволокло туманом.

Ему несколько раз говорили, что отрываться от своей группы или уходить вперед категорически нельзя. Это опасно. В этот день погода на горе была неблагоприятная. очевидцы