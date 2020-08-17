Радий Хабиров – чиновникам о Куштау: «Это наша с вами недоработка»

Ещё раз подчёркиваю: до того момента, пока не будет найдено компромиссное решение, на гору никто не пойдёт. Туристы – да, техника «БСК» – нет. Сейчас надо переходить в плоскость нормального цивилизованного общения. То, что произошло на Куштау, – это наша с вами недоработка. Это недоработка моей администрации, потому что надо внимательнее изучать мнение людей, смотреть, в чём они нуждаются. Это безусловная недоработка блока промышленности, который должен оценивать перспективы работы предприятия. Это недоработка всех глав муниципалитетов – с людьми надо работать вживую, а не из своих кабинетов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан