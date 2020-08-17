Радий Хабиров – чиновникам о Куштау: «Это наша с вами недоработка»

То, что произошло на Куштау, – стопроцентная недоработка. В данный момент разработка горы остановлена. Так прокомментировал Глава Башкортостана ситуацию вокруг шихана в Ишимбайском районе. Между тем нападения на сотрудников внутренних дел станут предметом судебного разбирательства.
Недоработкой администрации Главы Башкортостана и блока промышленности назвал Радий Хабиров конфликт на горе Куштау, произошедший в минувшие выходные. Как заявил Глава республики на совещании в правительстве, чиновникам нужно «внимательнее изучать мнение людей, смотреть, в чём они нуждаются», а также «работать с людьми вживую, а не из своих кабинетов».
Глава Башкортостана отметил, что во время переговоров стороны договорились о создании Координационного совета по вопросу Куштау. Радий Хабиров встретится с экоактивистами, обсудит состав участников этого совета и порядок взаимодействия.
Также на оперативном совещании обсуждалась подготовка к новому учебному году. Уроки сократят на 5 минут, перемены будут плавающими. А в школах будут работать медицинские инспекторы.
Новый эпидемиологический сезон будет сложным – прогнозируются рост заболеваемости ОРВИ, пневмонией, гриппом, которые тоже тяжело лечатся. Обсуждается переход республики на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса.
Из-за сложных погодных условий темпы уборочной кампании 2020 года замедлились, однако по-прежнему превышают прошлогодние. Об этом рассказал вице-премьер, министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. Аграрии скосили треть площадей зерновых и зернобобовых культур – почти 1 млн 200 тонн зерна.