В Башкирии поднялись закупочные цены на зерно

Цены на зерно смогут компенсировать затраты на его сушку. Закупочные цены складываются на уровне 10-12 тысяч рублей, что выше уровня прошлого года в среднем на 20%. Так прокомментировал телеканалу БСТ ход уборочной кампании глава регионального Минсельхоза Ильшат Фазрахманов.
Прогноз погоды на предыдущие недели – дожди, поэтому урожай нужно будет тщательно просушить. В связи с нехваткой таких агрегатов в ряде сельхозпредприятий уборка сдерживается. Средняя урожайность зерновых в этом году составляет 25 ц/га. В лидерах – аграрии Чекмагушевского района, где собирают почти в 2 раза больше – с каждого гектара по 47 центнеров.