В Башкирии поднялись закупочные цены на зерно

Покупатели – это элеваторы и трейдеры, дают цены на фуражное зерно около 10 тысяч рублей, на продовольственное зерно – 12-13 тысяч без НДС. Ну и очень хорошая цена сегодня на рожь. Это где то 12-13 тысяч, и на твёрдую пшеницу около 20 тысяч рублей.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства РБ