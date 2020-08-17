В Башкирии поднялись закупочные цены на зерно

Цены на зерно смогут компенсировать затраты на его сушку. Закупочные цены  складываются на уровне 10-12 тысяч рублей, что выше уровня прошлого года в среднем на 20%.  Так  прокомментировал телеканалу БСТ ход уборочной кампании глава регионального Минсельхоза Ильшат Фазрахманов.

Прогноз погоды на предыдущие недели – дожди, поэтому урожай нужно будет тщательно просушить. В связи с нехваткой таких агрегатов в ряде сельхозпредприятий  уборка сдерживается. Средняя урожайность зерновых в этом году составляет 25 ц/га. В лидерах – аграрии  Чекмагушевского района, где собирают почти в 2 раза больше – с каждого гектара по 47 центнеров.

Покупатели – это элеваторы и трейдеры, дают цены на фуражное зерно около 10 тысяч рублей, на продовольственное зерно – 12-13 тысяч без НДС. Ну и очень хорошая цена сегодня на рожь. Это где то 12-13 тысяч, и на твёрдую пшеницу около 20 тысяч рублей.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства РБ