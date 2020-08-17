В Уфе пьяная пассажирка пыталась курить в самолете и била ногами иллюминатор

Суд Уфы осудил местную жительницу за дебош в самолёте. Женщина сильно выпила и вела себя неадекватно, пугая пассажиров и мешая полёту самолёта. Ей назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Инцидент произошёл ещё в январе этого года. Женщина села в самолёт, который отправлялся из Уфы, но во время полёта пассажирка грубо нарушила общественный порядок. Дебоширка вскакивала на сидения, пыталась закурить сигарету, ругалась на пассажиров и бортпроводников, а когда случайно упала, начала пинать ногами сидения и иллюминаторы.