Жителей Уфы может убить дом-призрак

Уфимцам не дает покоя дом-призрак. Расселенная двухэтажка по улице Ключевской стоит прямо у тропинки, откуда пролегает короткий путь и в школу, и в магазины. Проблема в том, что развалины могут в любой момент упасть на головы прохожих, при этом в администрации сносить барак не спешат.

Учебный год еще не начался, а жители этого микрорайона уже думают о трудностях, которые грозят их детям на пути к знаниям. Или точнее, по дороге. От их улицы это кратчайший путь до школы, но ходить по нему небезопасно.

С внуком ходим, чисто пробегаем. Смотрите, балки торчат, окна вот-вот развалятся. Скоро зима, все это упадет. Снег лежит на крыше, давит, и такое ощущение, что все это вот-вот упадет. Раиса Валитова и Виталий Валитов, местные жители

Несколько лет назад деревянную двухэтажку расселили. Но вот сам дом так и не снесли. Поначалу его облюбовали бездомные, а затем мародеры начали растаскивать, по словам местных, на дрова. Местные жители боятся, что стоящий прямо возле тропинки барак вот-вот рухнет прямо на прохожих.

С другой стороны видно, что часть стены отсутствует и крыша держится, можно сказать, на добром слове. Больше всего жители боятся, что эту зиму дом уже не переживет. И может рухнуть под тяжестью снежных сугробов. Ситуация, конечно, не совсем тупиковая. Сами местные не отрицают: есть и другая дорога. Но она дальше, нужно делать круг.

Когда-то похожими двухэтажками был застроен весь квартал. Большинство из них так же, как и этот дом, расселили, но затем и снесли. Благоустройством территории, судя по всему, занимаются мало, да и застройка, о которой ходили слухи, тоже не идет.

Нуриманова, Чернышевского, Красина и Султанова – здесь было порядка 10 домов, их снесли. На сегодня это пустая территория, то же самое и с этим кварталом. Дома расселены, но стоят. Хозяина, кто бы снес эти дома, нет. Ильшат Бикбулатов, местный житель

Ответственность за снос возложена на муниципалитет. В администрации сочувственно вздыхают: вопрос, как и всегда, упирается в деньги.

Дом будет снесен по мере поступления финансирования, также мы направили обращение в отдел полиции и Центр общественной безопасности для проведения обследования о посещении данной территории несоциально-ориентированными людьми. Ильвир Хамидуллин, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района г. Уфы