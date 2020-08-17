Музей истории Уфы запустил квест по городу

Миллион причин узнать Уфу с помощью игры. Музей истории столицы предлагает погрузиться в историю города в формате квеста.

Принять участие может любой желающий. Есть два формата: пеший и автоквест. Для каждого из них действуют отдельные правила. Команда должна пройти маршрут, состоящий из 20 этапов, каждый из которых подразумевает решение головоломки, связанной с историческими, культурными, научными и иными фактами об Уфе. В заданиях зашифрованы точки на карте города, которые необходимо найти участникам.