В Башкирии малыша покусали две соседские собаки

Жительница Учалинского района обратилась в суд за компенсацией морального вреда. Её маленького ребенка покусали две соседские собаки. Хозяина напавших псов оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Следствие выяснило, что малыш находился во дворе собственного дома, когда на него налетели две собаки – шарпей и алабай. Напавшие сильно покусали ребёнка и нанесли вред средней тяжести.
Суд принял решений признать хозяина собак виновным и взыскать компенсацию морального вреда. Также мужчине придётся определить место содержания собаки породы алабай в закрытом вольере.