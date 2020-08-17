В Башкирии малыша покусали две соседские собаки

Жительница Учалинского района обратилась в суд за компенсацией морального вреда. Её маленького ребенка покусали две соседские собаки. Хозяина напавших псов оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Следствие выяснило, что малыш находился во дворе собственного дома, когда на него налетели две собаки – шарпей и алабай. Напавшие сильно покусали ребёнка и нанесли вред средней тяжести.